Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Linienbusse beschädigt- Kripo bittet um Hinweise

Viersen:Viersen: (ots)

Im Laufe der Nacht zu Dienstag, zwischen Mitternacht und 04:00 Uhr, haben bislang Unbekannte mehrere Busse auf dem Betriebsgelände der NEW an der Rektoratstraße beschädigt. Vermutlich mindestens zwei Personen schlugen an mindestens zwei Bussen Scheiben ein und entleerten Feuerlöscher in diesen Bussen und sprühten weitere von außen mit dem Schaum ein. Diese weißen verräterischen Spuren, die die Tatverdächtigen an ihrer Kleidung und an den Schuhen gehabt haben dürften, könnten Menschen in der Viersener Innenstadt aufgefallen sein. Das hofft zumindest die Kripo und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (1041)

