POL-RTK: Panzergranate in Nähe der L3397+++Gewinnversprechen am Telefon

1. Fund einer Panzergranate,

Lorch, Landesstraße 3397 (Panzerstraße), 23.03.2021, gegen 13:15 Uhr

(cav)Ein Spaziergänger fand am Dienstagmittag im Bereich um Lorch eine alte Granate und verständigte die Polizei. Auf dem Fußgängerweg nahe Lorch, an der L3397 fand ein aufmerksamer Spaziergänger gegen 13:15 Uhr eine alte Granate. Da von vielen dieser Granaten oft noch Gefahr ausgeht, verständigte er die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es sich wohl um eine Panzergranate handeln könnte. Der Nahbereich wurde abgesperrt und der Kampfmittelräumdienst wurde verständigt. Dieser identifizierte das Objekt als 40mm Pufferpatrone. Im Anschluss wurde die Patrone gesichert und geräumt, sodass die Absperrung wieder aufgehoben werden konnte.

2. Anrufer mit Gewinnversprechen,

Eltville am Rhein, 23.03.2021, gegen 10:45 Uhr

(cav)Am Dienstagvormittag meldete sich per Telefon ein Mann bei einer Seniorin in Eltville und überzeugte sie von seinem Gewinnversprechen. Der angerufenen Dame wurde zugesagt, dass wenn sie eine Bearbeitungsgebühr von wenigen Tausend Euro überweist, im Anschluss die Gewinnsumme von über 100.000 Euro überwiesen werden würde. Durch die geschickte Gesprächsführung der Täter ließ sich die Dame überzeugen und tätigte die geforderte Zahlung. Leider kommt es immer wieder zu ähnlichen Betrügereien am Telefon, bei denen die Anrufer Geld oder Wertsachen erbeuten wollen. Hierbei ist es meistens das Klügste, einfach aufzulegen. Weitere Informationen zu den Betrugsmaschen am Telefon und für mögliche Präventionsangebote, besuchen Sie die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle im Internet unter www.Polizei-Beratung.de.

