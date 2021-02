Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei zeigt rote Karten auf dem Wall und am Phoenixsee

Dortmund (ots)

Nach einem Einsatz der Polizei am Freitagabend und in der Nacht zu Samstag (26./27.2.2021) gegen Raser und Störer in der Dortmunder Innenstadt und am Phoenixsee in Hörde glaubten zahlreiche Fahrerinnen und Fahrer offenbar, dass die Polizei tags darauf eine Kontrollpause einlegen würde. Komplett falsch. Es hagelte Platzverweise und ins Geld gehende Sanktionen.

Auf dem Wall stoppte die Polizei am Samstagabend ab 20 Uhr 112 Pkw und kontrollierte 168 Insassen. In 93 Fällen gab es sofort Platzverweise. 63 Fahrerinnen und Fahrer mussten wegen diverser Verstöße gegen die Vorschriften im Straßenverkehr das Portmonee zücken. Die Polizei stellte zwei Fahrzeuge sicher. Wiederholt waren bei getunten Pkw gravierende technische Mängel festzustellen.

Um das sinnlose Umherfahren zu unterbinden, sperrte die Polizei mehrere Spuren und leitete den Verkehr ab.

Rund 200 Pkw tauchten dann ab 22.30 Uhr auf der Phoenixseestraße auf. Mehrere Anwohner verständigten die Polizei, denn der Motorenlärm zu später Stunde war unerträglich. Die Einsatzkräfte schickten Fahrer und Insassen mit Platzverweisen davon. Wer auf der Phoenixseestraße angehalten wurde, musste zahlen - die Straße ist eine Anliegerstraße.

Nachdem Ruhe eingekehrt war, blieb die Polizei weiter vor Ort: Um Rückkehrer in Empfang nehmen zu können. Es blieb ruhig.

