POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen -Zeugen gesucht

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Am Montag, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich in der Danziger Straße im Ortsteil Edingen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Vermutlich missachte die Fahrerin eines schwarzen Jeeps beim Abbiegen von der Danziger Straße in die Rosenstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden BMWs. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden hierbei beschädigt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt. Die Verkehrsteilnehmer blieben beide unverletzt. Das Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203 / 9305-0, nimmt sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang entgegen.

