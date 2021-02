Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim- Hochstätt: Verkehrsunfall - Unfallverursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim- Hochstätt (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am 14.02.2021, gegen 04:00 Uhr in der Rohrlachstraße, in Höhe der Hausnummer 5, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von ca. 6000EUR. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam während der Fahrt in Richtung der Hochstättstraße aus unbekanntem Grund nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Lkw (Citroen). Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich nach ersten Ermittlungen um einen VW und vermutlich folgende Fabrikate: Golf VII, Golf VII Variant, Passat VII Alltrack, Passat VII Limousine, Passat VII Variant. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Verkehrsdienst, Tel.: 0621 174-4065, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell