Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Beleidigt und zugeschlagen

OffenburgOffenburg (ots)

Nachdem ein Fußgänger sein Gegenüber am Mittwochabend in der Hauptstraße zuerst beleidigt und anschließend geschlagen haben soll, haben Beamte des Polizeireviers Offenburg unter anderem die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Ein 18-Jähriger war gegen 20:15 Uhr in Begleitung von Freunden in Richtungd Innenstadt unterwegs, als ihnen eine Personengruppe begegnete. Ein aus dieser Gruppe stammender 20-Jähriger soll den jungen Mann im Vorbeigehen zuerst beleidigt haben und ihm im Anschluss einen Schlag in das Gesicht versetzt haben. Eine eingeleitete Fahndung der Beamten führte sie im Anschluss zu dem 20 Jahre alten Mann, welcher nun mit einem Strafverfahren rechnen muss. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell