Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 081020-820: Geld bei Tageswohnungseinbruch erbeutet

Lindlar (ots)

In der Luisenstraße sind am Mittwoch (7. Oktober) Einbrecher in eine Wohnung eingestiegen; sie erbeuteten Bargeld. Zwischen 08.00 und 14.30 Uhr kletterten die Einbrecher auf einen Balkon an der Rückseite eines Achtfamilienhauses und zerstörten dort die Scheibe der Balkontür. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung erbeuteten sie Bargeld, das der Geschädigte in einer Geldkassette aufbewahrt hatte. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. Bemerken Sie in Wohngebieten verdächtige Personen oder Fahrzeuge, verständigen Sie bitte umgehend den Polizeinotruf 110.

