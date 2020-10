Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 081020-818: Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Marienheide (ots)

Am Dienstag (6. Oktober) ist in Marienheide-Schemmen ein unbekanntes Fahrzeug nach einem Parkplatzrempler von der Unfallstelle geflüchtet. Gegen 17.50 Uhr hatte der Fahrer eines grauen Skoda Kodiaq sein Fahrzeug auf dem gemeinsamen Parkplatz des LIDL- und des REWE-Marktes abgestellt. Als er 15 Minuten später zurückkehrte, befand sich an der Heckklappe eine Beule; der Verursacher hatte sich entfernt. Aufgrund der Höhe der Anstoßstelle dürfte es sich bei dem Verursacher um einen LKW gehandelt haben. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

