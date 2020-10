Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 071020-816: Polizei sucht Unfallverursacher

Hückeswagen (ots)

Einen erheblichen Schaden hat ein Unbekannter am Dienstagmittag (6. Oktober) auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße an einem geparkten BMW verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der Geschädigte hatte seinen BMW X1 gegen 12.25 Uhr auf dem am Aldi-Markt gelegenen Parkplatz in der mittleren Parkreihe abgestellt. Als er nach einer viertel Stunde zu seinem Auto zurückkehrte, fand er an seinem Auto einen frischen Unfallschaden vor, der sich nahezu über die gesamte Beifahrerseite erstreckte. Am Fahrzeug konnte ein heller Farbaufrieb des Unfallverursachers gesichert werden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

