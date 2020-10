Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 061020-814: Eine Schwerverletzte bei Zusammenstoß mit Linienbus

Morsbach (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem Linienbus hat sich am Montag (5. Oktober) eine 23-Jährige aus Reichshof schwere Verletzungen zugezogen. Die junge Frau war gegen 13.40 Uhr vom Hähner Weg nach links auf die Morsbacher Straße abgebogen und dabei mit einem Linienbus zusammengestoßen, der auf der Morsbacher Straße in Richtung Denklingen fuhr. Der Wagen der 23-Jährigen wurde anschließend auf eine angrenzende Wiese geschleudert, wo er schwer beschädigt zum Stillstand kam. Während der Busfahrer und drei Fahrgäste den Unfall unverletzt überstanden, zog sich die Autofahrerin schwere Verletzungen zu, die eine Einlieferung in ein Krankenhaus erforderlich machte.

