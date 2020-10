Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 061020-813: Radevormwalder zeigt seine eigene Trunkenheitsfahrt an

Radevormwald (ots)

Nach einer Trunkenheitsfahrt hat sich am Montag (5. Oktober) ein Mann aus Radevormwald selbst bei der Polizei angezeigt. Offenbar plagte den 42-Jährigen so sehr das Gewissen, dass er am Montagabend die Polizei anrief und davon berichtete, dass er kurz zuvor mit seinem Auto betrunken gefahren sei. Eine Streifenwagenbesatzung traf den Mann zu Hause an und führte einen Alkoholtest durch, der einen Wert von über 1,4 Promille anzeigte. Daraufhin veranlasste die Polizei eine Blutprobenentnahme und stellte den Führerschein sicher.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell