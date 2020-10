Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 071020-817: E-Bike gestohlen

Wiehl (ots)

Nur noch sein geknacktes Panzerkabelschloss fand am Dienstagabend (6. Oktober) ein Jugendlicher aus Wiehl vor, als er zum Abstellort seines E-Bikes zurückkehrte. Gegen 17.45 Uhr hatte der Geschädigte sein schwarzorangefarbenes E-Bike der Marke Cube an einem Geländer an der Weiher-Passage mit einem Panzerkabelschloss befestigt. Gegen 19.15 Uhr musste er feststellen, dass Diebe in der Zwischenzeit das Schloss zerstört und das E-Bike gestohlen hatten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

