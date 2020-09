Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200908 - 0912 Frankfurt-Sachsenhausen: Dreister Trickbetrug - bekannte Masche im anderen Gewand

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 89 Jahre alter Mann aus Sachsenhausen ist am Montag, den 07.09.2020, Opfer eines dreisten Trickbetrugs geworden. Er erhielt einen Anruf von einem "falschen Polizeibeamten", welcher mithilfe der vermeintlichen Tochter nur eines im Sinn hatte - das Ersparte des Seniors.

Zuerst klingelte am gestrigen Nachmittag bei einem 89-Jährigen das Telefon. Als dieser zum Hörer griff, gab sich ein unbekannter Mann als vermeintlicher Polizeibeamter zu erkennen und teilte ihm mit, dass dessen Tochter schwerkrank in einem Krankenhaus läge. Im weiteren Verlauf des Telefonats wechselten mehrfach die Gesprächspartner. Zunächst hörte der Senior eine weibliche Stimme, welche schwer atmete und nach ihrem Vater verlangte. Dann übernahm der scheinbare Polizist wieder die Initiative. Er berichtete von einem noch nicht auf dem Markt erhältlichen Medikament, welches der Tochter helfen könne. Dieses würde 30.000 Euro kosten.

Als der Senior mitteilte, nur einen Teil der benötigten Summe an Bargeld zur Verfügung zu haben, teilte ihm sein Gesprächspartner mit, dass dies genug sei und jemand das Geld bei ihm zuhause abholen würde. Ein Helikopter bringe das Medikament zur Tochter, solange solle er noch am Telefon bleiben. Wenig später klingelte es an der Haustür. Der Senior hatte Geldumschläge im Treppenhaus abgelegt, welche ein unbekannter Mann an sich nahm.

Erst nach einem darauffolgenden Anruf bei seiner richtigen Tochter bemerkte er schließlich den Betrug und verständigte die echte Polizei. Doch leider zu spät: Der Abholer des Geldes war bereits mit mehreren zehntausend Euro verschwunden.

Personenbeschreibung des Geldabholers:

Männlich, circa 40 Jahre alt, circa 165 cm groß, schütteres blondes Haar, sprach akzentfreies Deutsch, bekleidet mit hellem Poloshirt, heller langer Hose, trug einen bunten Mund-Nasen-Schutz und führte eine schwarze Tasche mit sich. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 52499 oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

Hinweise der Frankfurter Polizei:

Betrüger versuchen ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben bzw. sie für eine Abholung zu deponieren.

Dabei geben sie sich im Telefonat oftmals als scheinbare Polizeibeamte aus oder geben vor, ein Familienangehöriger in einer vermeintlichen Notsituation zu sein. In dem genannten Fall war es eine Kombination aus unterschiedlichen Betrugsmaschen.

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt und suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus.

Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

- Die Polizei bittet Sie niemals um Geldbeträge und ruft nie mit der Telefonnummer "110" bei Ihnen an. - Geben Sie am Telefon nie Details zu Ihrer finanziellen Situation bekannt. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen Sie im Zweifel auf. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. - Verständigen Sie im Verdachtsfall immer die echte Polizei unter der 110.

