Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200907 - 0909 Frankfurt-Seckbach: Frankfurter Kriminalpolizei nimmt "Falsche Polizeibeamte" fest

Frankfurt (ots)

(em) Am Samstag, den 05. September 2020 gelang es der Frankfurter Kriminalpolizei drei vermeintliche "Polizeibeamte" festzunehmen.

Am Donnerstag, den 27. August 2020 hatten falsche Polizeibeamte zu einer 84-jährigen Frau telefonisch Kontakt aufgenommen. Ein "Polizist" gab an, dass eine Einbrecherbande unterwegs sei und das Geld der 84-Jährigen in ihrer Wohnung nicht mehr sicher sei. In das Geschehen involviert, sei zudem ein Bankmitarbeiter, so dass ihr Vermögen auch bei dem Geldinstitut nicht mehr sicher aufgehoben sei. Daher würde die "Polizei" ihr Vermögen abholen und für sie sicher verwahren. Die 84-Jährige schenkte dem Mann Glauben und kam der Aufforderung nach. Eine Woche lang stellte das Opfer zu jeweils unterschiedlichen Terminen einige Tausend Euro an dem vereinbarten Ort ab. Als es am Samstag, den 05. September 2020 zu einer erneuten Geldübergabe kommen sollte, erwartete die "Polizisten" jedoch keine weitere hohe Bargeldsumme, sondern die echte Polizei. Für drei Männer, 19, 22 und 28 Jahre alt, klickten die Handschellen.

Die mutmaßlichen Betrüger wurden dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

