Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200907 - 0908 Frankfurt-Eschersheim: Fahrrad geraubt

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 17-jähriger Frankfurter war am Sonntag, den 6. September 2020, gegen 14.40 Uhr, mit seinem Fahrrad unterwegs Im Uhrig. Im rückwärtigen Bereich eines Tenniszentrums, in Höhe der Hausnummer 23, traf er auf eine Gruppe von 7-8 Jugendlichen, die ihn anhielten und den Kauf von Marihuana anboten. Als er dies verneinte, schlugen und traten sie auf ihn ein, auch, als er bereits am Boden lag. Schließlich entfernten sich die Täter mit seinem Fahrrad in Richtung des Freibades Eschersheim. Bei seinem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzbraunes Trekkingrad der Marke Cube mit blauen Applikationen. Der Wert des Rades beziffert sich auf ca. 650 EUR.

Die Täter werden beschrieben als 16-18 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Von orientalischem Erscheinungsbild, dunkel bis schwarz gekleidet. Eine der Personen führte ein rotes Fahrrad mit einem roten Sattel mit sich, eine andere trug eine Kappe der Marke Gucci und dunkelgrüne Badelatschen der Marke Adidas.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern bzw. zum Verbleib des Rades erbittet die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-75511200.

