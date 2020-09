Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200907 - 0907 Frankfurt-Preungesheim: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 9-jähriger Junge befuhr am Sonntag, den 6. September 2020, gegen 15.20 Uhr, mit seinem Fahrrad den Gehweg der Jaspertstraße in Richtung der Homburger Landstraße. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte er in Höhe der Hausnummer 35 mit dem dortigen Zaun und kam zu Fall. Hierbei verletzte sich der Junge, traf jedoch auf Passanten, die ihm halfen und auch die Rettungskräfte anforderten. Der Junge wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht, wo er behandelt wurde.

