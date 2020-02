Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenzer Senior seit 5 Jahren vermisst - Polizei bittet erneut um Mithilfe

Koblenz, Lahnstein und Umgebung (ots)

Noch immer wird der damals 65-jährige Anatoly Bondar vermisst.

Zur Erinnerung: Herr Bondar, brach am frühen Freitagmorgen, 13. Februar 2015, zu einem Spaziergang im Bereich des Koblenzer Asterstein auf und kehrte nicht mehr nach Hause zurück.

Ermittlungen ergaben, dass er wahrscheinlich auch Wege in Richtung Lahnstein genutzt hat. Sein letzter telefonischer Kontakt mit der Familie könnte am 13.02.2015 von der Kirche Stankt Barbara in der Johann-Baptist-Ludwig-Straße 6 in Lahnstein stattgefunden haben. Es ist möglich, dass Herr Bondar auf der dortigen Bank eine ungewisse Zeit lang gesessen hat.

Daher wendet sich die Kriminalpolizei erneut an die Bevölkerung fragt:

- Wer hat Herrn Bondar am 13. Februar 2015 oder danach in Lahnstein und Umgebung gesehen?

- Wer kann sonstige Hinweise zu einem möglichen Aufenthaltsort geben?

Ein Foto und Beschreibung des Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/QtL

Hinweise bitte an die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261/1032690 oder jede andere Polizeidienststelle.

