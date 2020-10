Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Raub auf Tankstelle - Polizei sucht Hinweise

Sonsbeck (ots)

Am Donnerstag, gegen 21:30 Uhr, betrat eine maskierte Person den Verkaufsraum einer Tankstelle in Sonsbeck und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe der Tageseinnahmen. Nach Herausgabe von Bargeld flüchtete die Person zu Fuß in Richtung der Straße "Zur Licht". Es wurde niemand verletzt. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ohne Erfolg.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 20-30 Jahre alt, ca. 180-185cm groß, schlanke Statur, sprach akzentfreies Deutsch mit zittriger Stimme, hatte eine markante Augenbraue und war bekleidet mit: schwarzer Baseball-Kappe, helle Mund-Nasebedeckung, schwarze Jacke, graue oder hellblaue Hose, schwarze Sportschuhe

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kreispolizeibehörde Wesel unter der Telefonnummer: 0281/ 107-0 zu melden.

