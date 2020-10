Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Dundenheim - Gezündelt

Beim Zündeln durch einen 19-Jährigen kam es am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr zu einem kleinen Feuer in einer Unterkunft am Rosenweg. Vermutlich durch einen auslösenden Rauchmelder alarmiert, wurden weitere Bewohner der Unterkunft auf die entstehenden Flammen aufmerksam und konnten das Feuer löschen. Die Feuerwehr wurde nicht benötigt, verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 300 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

