Polizei Mettmann

POL-ME: Trickdiebin entwendet 83-Jähriger die Armbanduhr - die Polizei sucht Zeugen - Haan - 2008078

Mettmann (ots)

Am Mittwochnachmittag (12. August 2020) entwendete eine Trickdiebin unter Gewaltanwendung die hochwertige Armbanduhr einer 83-jährigen Haanerin und floh anschließend unerkannt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Raubes ein und sucht Zeugen des Vorfalls.

Das war passiert:

Gegen 15:00 Uhr parkte eine 83-jährige Haanerin ihren Audi A4 auf einem Anwohnerparkplatz an der Graf-Engelbert-Straße. Unmittelbar nach dem Aussteigen wurde sie von einer ihr unbekannten Frau angesprochen. Diese hielt ihr einen handgeschriebenen Zettel entgegen und fragte in gebrochenem Deutsch nach Arbeit. Zeitgleich umarmte sie die 83-Jährige so fest, dass diese sich nicht von der Frau lösen konnte. Mehrfach rief die 83-Jährige um Hilfe und versuchte sich von der Unbekannten zu lösen. Diese redete weiter auf die Haanerin ein und drückte ihre Handgelenke um sich erst dann von ihr zu lösen. Anschließend entfernte sich die Frau fußläufig in unbekannte Richtung.

Die 83-Jährige bemerkte erst zu diesem Zeitpunkt, dass die von ihr am Handgelenk getragene, hochwertige Armbanduhr fehlte. Sie informierte unmittelbar die Polizei, die trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung die flüchtige Trickdiebin im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.

In diesem Zusammenhang könnte ein auf der Graf-Engelbert-Straße abgestelltes Fahrzeug mit ausländischen Kennzeichen gegebenenfalls eine Rolle spielen. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Die Trickdiebin kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 165cm groß - korpulente Figur - vollbusig - kurze braune Haare, ins rötliche gehend - bekleidet mit einem hellen T-shirt und einer Hose in unbekannter Farbe - sprach mit starkem vermutlich russischen Akzent.

Die Polizei leitete aufgrund der Gewaltanwendung der Unbekannten ein Strafverfahren wegen Raubes ein sucht Zeugen, die die Trickdiebin zur Tatzeit beobachtet haben oder sogar Angaben zu ihrer Identität oder ihrem Verbleib tätigen können. Sachdienliche Hinweise können jederzeit an die Polizei Haan, Telefon 02129 / 9328 6480, gemeldet werden.

