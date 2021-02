Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletzter Person (23/1523) 05.02.2021, 14:35 Uhr

Speyer, Nußbaumweg (ots)

Leichte Verletzungen und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom Freitagnachmittag in Speyer-Nord. Nach den bisherigen Ermittlungen missachtete ein 24-jähriger PKW Lenker aus Speyer die Vorfahrt eines 27-jährigen PKW-Lenkers aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 24-Jährige eine Kopfplatzwunde, die in einem örtlichen Krankenhaus versorgt wurde. Der 27-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, wobei der PKW des 24-Jährigen aufgrund eines vermuteten Totalschadens abgeschleppt werden musste.

