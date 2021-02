Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrskontrollen im Zusammenhang mit getunten Fahrzeugen (74,76/0402)

Speyer (ots)

04.02.2021 15:00 - 19:30 Uhr

Am Donnerstag wurden zwischen 15:00 - 19:30 Uhr im Stadtgebiet Speyer Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung Auto-Tuning durchgeführt. Hierbei konnten mehrere Fahrzeuge mit Veränderungen (Überrollschutz, Sportgurte, offene Sportluftfilter...) kontrolliert werden, für welche entsprechende Veränderungsnachweise vorgelegt werden konnten, so dass diese nicht zu beanstanden waren. Bei einem Audi A3 mit veränderter Rad-Reifen-Kombination, Auspuffanlage sowie einem veränderten Fahrwerk konnte der 24-Jährige Fahrer ein solche Bescheinigung nicht vorlegen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass für Veränderungen an der Rad-Reifen-Kombination und des Fahrwerks eine Änderungsabnahme durchgeführt wurde, für die Auspuffanlage ist dies jedoch unterblieben. Hierdurch ist die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen, weswegen dem Fahrer nur noch die Weiterfahrt zur Widererlangung der Betriebserlaubnis gestattet wurde. Aufgrund des Erlöschens der Betriebserlaubnis wurde gegen den Fahrer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Da er ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, wurde bei ihm eine Sicherheitsleitung in Höhe von 112,50EUR einbehalten.

