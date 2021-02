Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Telefonbetrug durch Gewinnspielanruf (37/0402)

Speyer (ots)

04.02.2021, 11:36 Uhr

Unbekannte Täter versuchten am Montag bzw. Donnerstag, durch einen sogenannten Gewinnspielanruf eine 53-jährige Frau aus Speyer um 1000EUR zu erleichtern. Bereits in einem ersten Anruf am Montag wurde der 53-Jährigen der Gewinn eines höheren Geldbetrages durch die Teilnahme an einem Gewinnspiel eröffnet. Hinsichtlich der Übergabe des Preisgeldes solle sie in den nächsten Tagen weitere Informationen erhalten. Am Donnerstag gegen 11: 36 Uhr erhielt sie einen Anruf, bei dem ihr mitgeteilt wurde, dass sie 38.000 Euro gewonnen habe. Für Versicherung und Transport der Gewinnsumme müsse jedoch eine Vorzahlung von 1.000 EUR geleistet werden. Die Bezahlung solle in Google-Play-Karten erfolgen, die die Angerufenen besorgen und an zwei Vertreter der Lotterie übergeben solle, wenn diese ihr den Gewinn überbringen. Die Angerufenen schöpfte daraufhin Verdacht und verständigte die Polizei. Zu einer Gewinnübergabe kam es nicht. Es erfolgte nach 2 Stunden lediglich ein erneuter Anruf, den der Täter jedoch umgehend beendete, als ihm die 53-Jährige mitteilte, die Google-Play-Karten nicht besorgt zu haben.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals vor derartigen Anrufen. Gehen Sie auf solche nicht ein und lassen Sie sich nicht durch fremde Anrufer unter Druck setzten. Übergeben Sie kein Bargeld / Wertgegenstände an Unbekannte und gehen Sie nicht auf Forderungen ein, die sich Ihnen nicht erschließen. Wenden Sie sich in solchen Fällen frühzeitig an die Polizei und erstatten Anzeige.

