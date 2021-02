Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Erneuter Taschendiebstahl in Lebensmitteldiscounter (23/0402)

Speyer (ots)

04.02.2021, 11:40 - 11:45 Uhr

Am Donnerstag entwendete unbekannte Täter einer 69-jährigen Frau aus Speyer während ihres Einkaufs in einem Lebensmitteldicounter in der Franz-Kirrmeier-Straße unbemerkt den Geldbeutel aus dem Rucksack. Diesen trug sie während ihres Einkaufs über ihrer Schulter. Beim Bezahlen an der Kasse stellte die Geschädigte dann den geöffneten Reisverschluss am Rucksack sowie das Fehlen der Geldbörse mit 70EUR Bargeld, mehreren Dokumenten und einer Bankkarte fest. Verdächtige Personen waren der 69-Jährigen nicht aufgefallen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, Geldbeutel beim Einkauf immer eng am Körper zu tragen. Legen Sie diesen niemals in Tragetaschen oder anderen Einkaufsbehältnissen neben sich oder im Einkaufswagen ab. Seien Sie aufmerksam und misstrauisch, wenn Ihnen Unbekannte während des Einkaufs oder beim anschließenden Verstauen der Waren auf dem Parkplatz grundlos nahe kommen oder Sie in scheinbar belanglose Gespräche verwickeln wollen.

