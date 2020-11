Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Rohbau in Altenhagen gesucht

HagenHagen (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 07. November gegen 17 Uhr, und Sonntag, 08. November gegen 10:50 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Rohbau in der Lahnstraße. Der 37-jährige Grundstücksbesitzer hatte am Sonntagvormittag festgestellt, dass ein Bauzaunelement und die Kellertür zum Gebäude durch Unbekannte geöffnet wurden. Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht getroffen werden. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen. Wer sachdienliche Angaben zum Einbruch machen kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (ra)

