POL-HA: Mann führt Auto unter Drogeneinfluss

HagenHagen (ots)

Am 08.11.2020 um 00.30 Uhr führte die Polizei eine Verkehrskontrolle an der Zehlendorfer Straße durch. Die Beamten hielten einen 27-Jährigen mit seinem PKW an. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Er erhält eine Anzeige.

