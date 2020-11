Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Hagen (ots)

Am 06.11.2020 kam es um 18.25 Uhr zu einem Unfall an der Grundschötteler Straße. Eine 29-jährige Fahrzeugführerin bog mit ihrem Pkw nach links in eine Einfahrt ab. Im selben Moment überholte ein 39-jähriger Fahrzeugführer eines Motorrads Yamaha die 29-jährige Fahrzeugführerin. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Unfallbeteiligten. Der 39-jährige Motorradfahrer stürzte und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Durch den Verkehrsunfall erlitt der 39-jährige Kradfahrer schwere Verletzungen, welche stationär in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Das Krad wurde abgeschleppt. Die Straße musste kurzfristig gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

