Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter: Unbekannte entwenden Schmuck, Uhren und Bargeld bei Einbruch in Königswinter - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Eine beschädigte Haustür hinterließen Einbrecher am Montag (25.05.2020) auf dem Hardtweg im Königswinterer Ortsteil Ittenbach. Während sich die Bewohner des Einfamilienhauses in ihrem Garten aufhielten, drangen die Unbekannten in der Zeit von 09:45 Uhr bis 10:45 Uhr durch das gewaltsame Öffnen der Eingangstür in das Haus ein. Dort durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend mit Schmuck, Uhren und Bargeld vom Tatort.

Anwohnern war zur Tatzeit auf dem Hardtweg ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen. Ein silberner Wagen (eventuell ein BMW) mit Kölner Städtekennung befuhr den Hardtweg in Richtung Margarethenhöhe.

Das zuständige Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Rufnummer 0228 15-0.

