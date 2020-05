Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonn-Friesdorf - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 23.05.2020, gegen 19:00 Uhr, und dem 24.05.2020, gegen 21:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung auf der Rüdesheimer Straße in Bonn-Friesdorf ein:

Die Unbekannten suchten zunächst das Gartengrundstück des Mehrfamilienhauses auf. Nachdem sie einen Rolladen hochgeschoben hatten, hebelten sie nach der Spurenlage das dahinter liegende Fenster gewaltsam auf und gelangten so in die Zimmer. Die Einbrecher durchsuchten die Räume nach möglichem Diebesgut - nach den bisherigen Feststellungen entwendeten sie zwei Laptops und verließen den Tatort schließlich unerkannt.

Das zuständige KK 34 hat die weiteren Ermittlungen zu dem Fall übernommen - mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell