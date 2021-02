Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal (Pfalz): Diebstahl eines PKW-Außenspiegels - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Die geschädigte Frankenthalerin parkte ihren PKW, einen schwarzen Ford C-Max, in der Zeit von Dienstag, den 02.02.2021, bis Donnerstag, den 04.02.2021, in der Kiefernstraße in 67227 Frankenthal. In diesem Zeitraum montierten bislang unbekannte Täter den linken Außenspiegel des Fahrzeugs ab und entwendeten diesen anschließend. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 250EUR. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell