Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten & Feuerwehreinsatz

Rems-Murr-Kreis (ots)

Urbach: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 23 Uhr und Donnerstag, 13 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Beckengasse geparkten VW Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Schorndorf: Feuerwehreinsatz

Mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen rückte die Feuerwehr am Donnerstag gegen 13 Uhr zu einer Firma in der Steinbeisstraße aus. Funken, die bei Metallschleifarbeiten umherflogen, gelangten in die Dämmwolle in der Wand und führten letztlich zum Brand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Murrhardt: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines Opel Corsa beschädigte am Donnerstag gegen 8:30 Uhr einen geparkten Audi A1 und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Audi wurde hinten rechts beschädigt, der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher werden erbeten an den Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313.

