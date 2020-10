POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Parkenden PKW beschädigt und geflüchtet - Schließfächer aufgehebelt - 11-Jährigen Jungen geschlagen - Auffahrunfall

Polizeipräsidium Aalen

Schwäbisch Hall: 11-Jährigen Jungen geschlagen

Am Mittwoch, um kurz vor 12:30 Uhr, wurde an der Bushaltestelle am Schulzentrum in der Berliner Straße, ein 11-jähriger Junge von einem Schüler derselben Schule geschlagen. Weiterhin beleidigte eine Frau aus einem Auto heraus den 11-Jährigen. Der Vorfall wurde von mindestens 4 Personen, die sich in der Nähe aufhielten beobachtet. Insbesondere befand sich darunter eine junge, etwa 20 Jahre alte Frau, mit blaugefärbten Haaren. Die vier Personen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 in Verbindung zu setzen.

Gaildorf: Schließfächer aufgehebelt

Durch einen bislang Unbekannten wurden an der Fahrradservicestation Gaildorf, in der Schlossstraße, drei Schließfächer, welche jedoch ohne Inhalt waren, aufgehebelt. An den Schließfächern entstand dadurch ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise erbittet der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090

Gaildorf: Parkenden PKW beschädigt und geflüchtet

Am Donnerstag um 11:15 Uhr wurde von einem Verkehrsteilnehmer, welcher mit einem silbernen PKW Peugeot unterwegs war, in der Kochstraße ein dort geparkter PKW Honda beim Ausparken beschädigt. Der Fahrer des Peugeot mit SHA-Kennzeichen wurde von einem Passanten auf den Unfall aufmerksam gemacht, setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Peugeot-Lenker war etwa 60-65 Jahre alt. Er hatte weiße kurze Haare und einen Vollbart. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

Gaildorf: Auffahrunfall

Aus Unachtsamkeit fuhr am Donnerstag um 9 Uhr ein 30-jähriger Fahrer eines MAN Sattelzuges in der Karlstraße auf einen vorausfahrenden Fiat Panda einer 68-Jährigen auf. Die fiat-Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

