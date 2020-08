Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Falschfahrer unterwegs

Ca. 1 km fuhr ein 64-Jähriger auf der falschen Richtungsfahrbahn auf der B10. Die Polizei sucht Zeugen.

Mehrere Autofahrer informierten am Freitag gegen 18.00 Uhr die Polizei über einen Falschfahrer auf der B10 bei Dornstadt. Ein silberfarbener Volvo SUV fuhr an der Anschlussstelle Dornstadt versehentlich falsch auf die B10 auf. Er legte ca.1 Kilometer auf der falschen Fahrbahn bis zur BAB-Anschlussstelle Ulm-West zurück. Dort wollte er auf die Autobahn in Richtung München auffahren. Er bemerkte aber dann doch, dass er sich auf der falschen Fahrbahn befand. Der Pkw-Lenker hielt deshalb auf dem Standstreifen der Bundesstraße an. Ein 45 Jahre alter Autofahrer erkannte die gefährliche Situation. Er sicherte die Gefahrenstelle ab, so dass der ältere Autofahrer seinen Pkw wenden konnte. Gemeinsam fuhren sie zum Parkplatz der ehemaligen Gaststätte Krone, wo wenig später die Polizei eintraf. Fahrzeuglenker, die durch den Falschfahrer auf der B10 gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Ulmer Polizei unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden. Den Falschfahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

