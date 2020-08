Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Lkw-Ladung prallt gegen Tunneleingang

In der Höhe verschätzt hat sich der Fahrer eines Sattelzuges. Seine Ladung prallte gegen den Tunneleingang und fiel auf die Fahrbahn.

Ulm (ots)

Zum Glück ohne größeren Schaden blieb ein Unfall am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr im Westringtunnel. Ein 26 Jahre alter Sattelzugfahrer war von Neu-Ulm kommend in Richtung Dornstadt unterwegs. Er hatte auf seinem Auflieger Teile eines Strommastens geladen. Die Spitze stand senkrecht am Ende des Aufliegers. Obwohl die Höhenkontrolle vor dem Westringtunnel anschlug, fuhr er in den Tunnel ein. Die Mastspitze prallte gegen den Tunneleingang, weil sie mehr als 4 Meter aufragte. Das über 300 kg schwere Teil wurde vom Auflieger gerissen und auf die Fahrbahn geschleudert. Glücklicherweise war kein anderes Fahrzeug in der Nähe, so dass lediglich die Fahrbahn und der Tunneleingang wurden leicht beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt ca. 1.000 Euro. Die Schäden auf der Fahrbahn mussten durch die Stadt Ulm beseitigt werden. Der Tunnel musste deshalb für den Verkehr während der Ausbesserungsarbeiten gesperrt werden.

