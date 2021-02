Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal (Pfalz): Sachbeschädigung an PKW durch zerkratzen - Zeugen gesucht

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Bislang unbekannte Täter zerkratzen zwischen Dienstag, den 02.02.2021 und Mittwoch, den 03.02.2021, die hintere rechte Fahrzeugkarosserie eines schwarzen Renault Megan, welcher im genannten Zeitraum an der Ecke Mahlastraße/Samuel-Heinicke-Straße in 67227 parkte. Um was für einen spitzen Gegenstand es sich bei dem Tatwerkzeug handelt ist nicht bekannt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500EUR. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

