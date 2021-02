Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim

Dannstadt-Schauernheim)

Böhl-Iggelheim / Dannstadt-Schauernheim (ots)

Die Polizeiinspektion Schifferstadt hat am Mittwoch mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei in Böhl-Iggelheim in der Haßlocher Straße und in Dannstadt-Schauernheim in der Schauernheimer Straße Kontrollstellen eingerichtet. Im Fokus stand dabei stand die Einbruchsprävention. Insgesamt sind 24 Personen kontrolliert worden. Hinweise auf Einbruchsdelikte sind dabei keine erlangt worden.

