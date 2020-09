Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Drogenschmuggler mit über 2 Kilogramm Marihuana fest - geschätzter Schwarzmarktwert von über 10.000 Euro

Bild-Infos

Download

Aachen-Herzogenrath (ots)

Drogenschmuggler mit über 2 Kilogramm Marihuana festgenommen.

Ein 20-jähriger Deutscher wurde in Herzogenrath auf Höhe Bardenbergerstraße von der Bundespolizei angehalten. Schon während des Kontrollgespräches bemerkten die Beamten einen starken Marihuanageruch aus dem Fahrzeug. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges stellten sie den Grund des starken Geruches fest. Im Kofferraum befand sich in einer großen Möbeldiscountertasche 2 große Kunststofftüten mit über 2 Kilogramm Marihuana im Schwarzmarktwert von über 10.000 Euro. Sie wurden beschlagnahmt und der 20-Jährige festgenommen. Im Anschluss wurde er mit den beschlagnahmten Betäubungsmitteln zuständigkeitshalber an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aachen übergeben. Diese hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Heute wird der 20-Jährige dem Haftrichter vorgeführt werden. Die polizeilichen Maßnahmen dauern zurzeit noch an.

-Das Bild in der Pressemappe ist pressefrei-

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Aachen

PHK Bernd Küppers



Telefon: +49 (0)241 56837 0

E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de



Twitter: @BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Bahnhofplatz 3

52064 Aachen



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell