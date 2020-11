Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Illegale Ablagerung von Bahnschwellen

Mittelbach-Hengstbach

Im Zeitraum von Montag, 09.11., 16:00 Uhr, bis Dienstag, 10.11., 09:00 Uhr, entsorgten unbekannte Täter in der Gemarkung Mittelbach-Hengstbach, am Waldrand rechtsseitig der Straße in Richtung Wattweiler circa 30 Bahnschwellen. Hierbei handelt es sich um sogenannte "gefährliche Abfälle" mit strafrechtlicher Relevanz. Außerdem befindet sich die Ablagestelle innerhalb eines Wasserschutzgebietes. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Bahnschwellen Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

