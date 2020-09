Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Betrunkener macht auf sich aufmerksam

Seinen Führerschein ist seit Donnerstag ein 31-Jähriger nach einer Trunkenheitsfahrt in Ochsenhausen los.

Ulm (ots)

Der Mann fiel Zeugen auf, als er kurz vor Mitternacht in der Poststraße mit seinem Fiat die Reifen quietschen und den Motor aufheulen ließ. Beim Rückwärtsfahren sei er noch gegen ein geparktes Auto gefahren und danach zu Fuß weggegangen. Eine Polizeistreife traf ihn in der Nähe des Unfallortes an. Er stand deutlich unter Alkoholeinwirkung, weshalb er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Der Mann sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum eigenen Schutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

