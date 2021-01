Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall auf der B 48

Bad KreuznachBad Kreuznach (ots)

Am 11.01.2021 gegen 14:07 Uhr kommt es auf der B 48 zwischen Bad Kreuznach und Bretzenheim zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Die Fahrzeugführer im Alter von 19 (m), 22 (w) und 61 (m) Jahren befahren mit ihren Fahrzeugen in genannter Reihenfolge die B48 aus Richtung der B41 kommend in Fahrtrichtung Bretzenheim. Ca. 150 Meter vor dem Feld des Jammers müssen der 19-jährige und die 22-jährige Fahrzeugführerin verkehrsbedingt, vermutlich aufgrund stockenden Verkehrs, halten. Der nachfolgende 61-jährige Fahrzeugführer erkennt dies zu spät und kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. In der Folge fährt der 61-jährige auf das Fahrzeug der 22-jährigen Fahrzeugführerin von hinten auf, wodurch diese auf das Fahrzeug des 19-jährigen geschoben wird. Am Fahrzeug der 22- und des 19-jährigen entsteht durch den Zusammenstoß einen Totalschaden. Das Fahrzeug des 61-jährigen wird lediglich an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der 19-jährige Fahrzeugführer und 22-jährige Fahrzeugführerin werden bei dem Unfall nach aktuellem Erkenntnisstand schwer verletzt. Diese müssen ins Krankenhaus verbracht werden und sind vor Ort nicht vernehmungsfähig. Genaueres zu den Verletzungen ist derzeit nicht bekannt. Der 61-jährige Fahrzeugführer sowie dessen zwei Mitfahrer werden durch den Unfall lediglich leicht verletzt. Diese werden zur weiteren Untersuchung jedoch ebenfalls ins Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme muss die B48 in beide Richtungen für eine Stunde vollgesperrt werden. Insgesamt entsteht ein Sachschaden von ca. 20.000-25.000 Euro. Gegen den 61-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

