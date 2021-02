Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallzeugen zu Verkehrsunfall auf der B9 gesucht (15/0402)

Speyer (ots)

04.02.2021, 06:00 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Lieferwagen kam es am Donnerstagmorgen gegen 06:00 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Ein weißer Lieferwagen wechselte auf Höhe der Abfahrt auf die A61 von der linken Fahrspur nach rechts, um noch die Abfahrt in Richtung Baden-Württemberg zu nehmen. Beim Fahrspurwechsel kam es zum Zusammenstoß mit der Front des neben ihm fahrenden DHL-Sattelzuges, sodass an diesem ein Schaden von ca. 5000EUR entstand. Der Fahrer des weißen Transporters hielt danach sein Fahrzeug im Abfahrtsbereich zur A61 an und verließ dieses kurzzeitig. Zu einer Kontaktaufnahme mit dem abgesetzt von ihm haltenden Sattelzug kam es nicht. Der männlich, blonde schlanke Fahrer des Lieferwagens trug einen Blaumann und soll ca. 20-25 Jahre alt gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dieser Person, seinem Fahrzeug oder dem Unfallgeschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell