POL-MR: Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweis

Marburg - Radler weicht Fußgänger aus und stürzt

Als ein Fußgänger vom Gehweg aus den Fahrradschutzstreifen betritt, muss eine Radfahrerin abrupt bremsen und ausweichen. Die 71-Jährige stürzt und zieht sich dabei Kopf- und Brustverletzungen zu, die der Rettungsdienst versorgte. Ihr grünes Damenrad blieb scheinbar unbeschädigt. Der Fußgänger ging davon, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern. Bei diesem handelt es sich um einen sehr kräftigen, ca. 1,80 Meter großen Mann vermutlich Deutscher Herkunft. Er trug zur Unfallzeit am Samstag, 20. Juni, um 13.10 Uhr ein rotes T-Shirt. Welche Passanten waren zur Unfallzeit noch am Unfallort in der Elisabethstraße? Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des beschriebenen Fußgängers beitragen könnten?

Marburg - Rückwärts gegen die Schranke? Wer ist gefahren?

Nach den Spuren deutete alles darauf hin, dass der schwarze Hyundai Tucson rückwärts gegen den Stahlpfosten und die rot weiße Schranke auf dem großen Parkplatz am Kupfergraben gefahren ist. Am SUV entstand dabei ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zum Unfallhergang und zum mutmaßlichen Fahrer liegen der Polizei unterschiedliche und widersprüchliche Aussagen vor. Nach den ersten Angaben passierte der zum Schaden führende Vorfall am Freitag, 19. Juni, zwischen 12.16 und 13.12 Uhr. Der Hyundai parkte auf der Westseite des gebührenpflichtigen Parkplatzes in einer der schräg angelegten Parkboxen. Die Schranke war etwa 8 Meter hinter dem Auto. Wer hat das Fahrmanöver gesehen, dass zum Unfall führte? Wer kann Angaben machen zum Fahrer, der zu dieser Zeit am Steuer saß?

Dreihausen - Backhaus angefahren

Der Schaden an Dach und Dachrinne des Backhauses in der Dreihäuser Straße ist vermutlich am Tag der Meldung bei der Polizei (18. Juni) bereits vier bis sechs Wochen alt und entstand vermutlich durch einen Anstoß durch ein Fahrzeug. Die Reparatur kostet laut Kostenvoranschlag etwa 350 Euro. Wer hat so etwa seit Anfang Mai ein Fahrmanöver beim Backhaus beobachtet, dass mit dem Schaden an Rinne und Ziegeln zusammenhängen könnte? Wer kann Angaben zum Fahrzeug und/oder zum Fahrer machen?

Lahntal - Spiegelschaden beim Vorbeifahren

Beim Vorbeifahren an einem verkehrsbedingt wartenden Auto unter Ausnutzung des Gehwegs kam es zu Spiegelschäden. Der Vorbeifahrende flüchtete anschließend. Der Unfall war am Mittwoch, 17. Juni, um 06.55 Uhr in Göttingen kurz vor der ampelgeregelten Einmündung B 62/B 252. Der blau Opel Signum wartete bereits verkehrsbedingt, als sich der dunkle Pkw mit Marburger Kennzeichen unter Nutzung des Gehwegs rechts am Opel vorbeizwängte, um weiter über die B 252 nach Wetter zu fahren. Der Spiegel auf der Beifahrerseite des Opels klappte um, sodass an Lack und Elektrik ein Schaden in Höhe von mindestens 350 Euro entstand. Vermutlich entstand auch am verursachenden Auto ein Schaden am Spiegel. Wo also steht seit Mittwoch ein am Spiegel der Fahrerseite beschädigtes dunkles Fahrzeug, wobei sich evt. blaue Fremdfarbe am Spiegel befindet? Wer hat das doch auffällige Fahrmanöver (Vorbeifahren über den Gehweg) und/oder den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise geben zum verursachenden Auto und/oder dessen Fahrer*in?

Hinweise zu den geschilderten Unfallfluchten bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Neustadt - Kunststück misslungen - Radfahrer verursacht Unfall

Weil der Mountainbikefahrer auf öffentlicher Straße nur auf dem Hinterrad fuhr, kam es am Samstag, 20. Juni, um 18.45 Uhr in der Marktstraße zu einem Verkehrsunfall. Als dem Radler auf der Marktstraße ein Auto entgegenkommt, gerät er ins Schlingern. Das Vorderrad des Rades beschädigte den Außenspiegel und in der Folge noch die hintere line Tür des grauen Toyota Yaris. Vermutlich beim sich anschließenden Sturz schlug der Radler noch gegen das hintere Seitenteil des Autos und hinterließ weitere Schäden. Der Radfahrer ließ anschließend sein Bike liegen und flüchtete humpelnd. Der Schaden am Toyota beträgt mindestens 1000 Euro.

Die Polizei stellte das Rad, ein auffällig schlecht und sicher nicht fachgerecht nachlackiertes rotes Mountainbike sicher und bittet jetzt um Hinweise zum Fahrer. Der ca. 35 Jahre alte Mann war zwischen 1,75 und 1,78 Meter groß, schlank und schwarzhaarig. Er trug eine braune Lederjacke und eine schwarze Hose. Zeugen äußerten, dass es sich mutmaßlich um einen Ausländer eventuell rumänischer Herkunft handelte. Hinweise, die zur Identifizierung des beschriebenen Mannes führen könnten bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

