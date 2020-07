Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Brandstiftung

Unbekannte zündeln in Waldstück

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Montagabend (13. Juli 2020) gegen 20:30 Uhr musste der Löschzug Wachtendonk der Freiwilligen Feuerwehr zu einem Waldbrand ausrücken. In einem Waldstück an der Kreuzung der Straßen Heistertweg, Wolfsgraben und Schürkesweg brannte eine etwa drei Quadratmeter große Fläche im Dickicht, etwa 120 Meter vom Wolfsgrabenweg entfernt. Da eine Selbstentzündung aufgrund der Lage des Brandortes ausgeschlossen werden konnte, geht die hinzugerufene Polizei von Brandstiftung aus. Es werden daher Zeugen gesucht, die sich bitte unter der Telefonnummer 02831 1250 bei der Kripo Geldern melden. (cs)

