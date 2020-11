Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Lampe zerstört und Mülltonne in Brand gesetzt

ErkelenzErkelenz (ots)

Am Schulring zerstörten unbekannte Täter, zwischen Freitag, 27. November, 19 Uhr und Samstag, 28. November, 9 Uhr, eine Lampe an der Fassade einer Schule. Am Samstag, 28. November, gegen 20.45 Uhr, wurde auf dem Schulhof der gleichen Schule ein Papiercontainer in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen und die Polizei nahm die Ermittlungen zu den beiden Straftaten auf.

