Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mülltonnen in Brand gesetzt

Übach-Palenberg-ÜbachÜbach-Palenberg-Übach (ots)

Am Orffweg setzten unbekannte Täter am Samstag, 28. November, gegen 21.45 Uhr, mehrere Mülltonnen in Brand. Der Besitzer löschte die Reste der halbgeschmolzenen Tonnen selbst. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

