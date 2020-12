Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkaufswagen für Süßigkeiten aufgebrochen

BielefeldBielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Unbekannte drangen in der Nacht auf Dienstag, 15.12.2020, in einen Verkaufswagen für Kirmessüßigkeiten an der Hauptstraße ein - Zeugen gesucht.

Der oder die Einbrecher verschafften sich zwischen 19:00 Uhr und 09:00 Uhr gewaltsam Zugang ins Innere des Anhängers. Dieser stand an der Hauptstraße in der Nähe der Treppenstraße. Die Täter entnahmen mehrere Süßigkeiten und flüchteten mit der Beute.

Hinweise zu dem Täter oder den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

