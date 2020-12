Polizei Bielefeld

POL-BI: Jugendliche auf frischer Tat ertappt

BielefeldBielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Montagabend, den 14.12.2020, beschädigte ein Duo einen Roller und versuchte ihn von einem Parkplatz an der Detmolder Straße/ Otto-Brenner-Straße davon zu schieben. Polizisten erwischten die Jugendlichen noch in Tatortnähe.

Gegen 21:20 Uhr beobachtete ein Zeuge auf dem Parkplatz an der Detmolder Straße/ Otto-Brenner-Straße zwei Personen, die sich an einem dort abgestellten Roller zu schaffen machten. Er rief die Polizei und meldete die Fluchtrichtung. Streifenwagen trafen an der Detmolder Straße/ Königsbrügge auf das Duo, das den Roller Richtung Innenstadt schob.

Die Polizisten stellten fest, dass die Außenspiegel fehlten und das Kleinkraftrad Beschädigungen aufwies. Die beiden Jugendlichen äußerten, den Roller lediglich zu versetzten und dabei sei er umgefallen.

Die Beamten fanden im Nahbereich des ursprünglichen Abstellortes des Kleinkraftrades einen Seitenspiegel. Den anderen Seitenspiegel entdeckten sie in einem Gebüsch, zusammen mit dem Zweithelm. Die Polizisten nahmen die Tatverdächtigen mit zur Polizeiwache und informierten die Erziehungsberechtigten.

