Polizei Bielefeld

POL-BI: Passant an Haltestelle verletzt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Schildesche / Gellershagen - An der Stadtbahnhaltestelle "Lange Straße" haben mehrere unbekannte Jugendliche am Montagabend, 14.12.2020, einen 45-jährigen Bielefelder angegriffen. Dabei erlitt er Verletzungen, die durch Rettungssanitäter vor Ort versorgt wurden. Im Anschluss fuhren sie ihn in die Ambulanz eines Bielefelder Krankenhauses.

Gegen 18:15 Uhr hielt sich der 45-Jährige an der Haltestelle "Lange Straße" in Fahrtrichtung Innenstadt auf, als sich ihm vier bis fünf Jugendliche näherten. Sie schubsten den wartenden Passanten, während einer von ihnen den Mann mit einer angeblichen Beleidigung in Richtung seiner Gruppe konfrontierte.

Plötzlich schlug ein Jugendlicher dem 45-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf. Als der Mann zu Boden stürzte, lief die Gruppe Jugendlicher auf der Jöllenbecker Straße in Richtung stadteinwärts davon.

Eine Fahndung im Bereich des Tatorts führte die Polizei nicht zu den Gesuchten.

Zwei Zeugen hatten die Tat beobachtet und beschrieben die Personengruppe:

Die Jugendlichen waren circa 16 Jahre alt und trugen breite, dunkle Jacken und Jogginghosen.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 15 / 0521/545-0

