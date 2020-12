Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall in der Abfahrt der A 33 mit tödlich verletzter Person

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-BAB 33-Borchen-

In der Autobahnabfahrt Borchen, in Richtung Bielefeld, erlitt ein PKW-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, 15.12.2020, tödliche Verletzungen.

Mehrere Anrufer teilten gegen 07:05 Uhr der Polizei über Notruf mit, dass im Kurvenbereich der A33 Ausfahrt Borchen, Richtungsfahrbahn Bielefeld, sich ein PKW mehrfach überschlagen hat. Die zuerst eintreffenden Streifenwagen sahen einen Jeep neben der Abfahrt im Grüngürtel liegen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Jeep-Fahrer die Autobahn 33 in Richtung Bielefeld und an der Anschlussstelle Borchen den Verzögerungsstreifen, um von der Autobahn abzufahren. Der PKW geriet vor der Kurve geradeaus von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb im Grün liegen. Der 41-jährige Fahrer aus Paderborn erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen.

Ein Abschleppwagen barg den Jeep und transportierte ihn ab. Für die Bergung und die Unfallaufnahme war die Abfahrt Borchen gesperrt.

