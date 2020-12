Polizei Bielefeld

POL-BI: Reifenstecher in Jöllenbeck unterwegs

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Jöllenbeck - Am Wochenende, 12.12.2020 und 13.12.2020, beschädigte ein unbekannter Täter mehrere Autoreifen an der Jöllenbecker Straße, der Theesener Straße und der Waldstraße.

Eine 55-jährige Bielefelderin teilte der Polizei am Samstagvormittag mit, dass ihr Fahrzeug beschädigt worden war. Am frühen Morgen, gegen 05:00 Uhr, hatte sie den schwarzen Ford Ka an der Jöllenbecker Straße auf einem Parkplatz, zwischen den Straßen Theeser Heide und Kahler Krug, abgestellt. Um 10:00 Uhr machte sie ein Mitarbeiter eines dortigen Restaurants auf zerstochenen Reifen an ihrem Auto aufmerksam.

In der Nacht auf Sonntag, 13.12.2020, zerstach der Unbekannte weitere Reifen an der Theesener Straße, nahe des Mondsteinwegs. Zwischen 18:00 Uhr 10:00 Uhr, machte er sich an einem schwarzen 3er BMW, einem grauen VW Passat, einem blauen Volvo und einem Fiat zu schaffen.

Zwischen 18:00 Uhr und 16:30 Uhr zerstach der unbekannte Täter zwei Reifen eines weißen VW Golfs an der Waldstraße.

Hinweise zu dem Reifenstecher nimmt die Polizei unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell